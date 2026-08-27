Introduzione
Il processo a Lindsay Clancy, la donna 36enne del Massachusetts che ha ucciso i suoi tre figli piccoli nel 2023, si avvia alla conclusione. I giurati dovranno stabilire se l'infermiera di Boston - che dopo i fatti ha tentato il suicidio - sia colpevole di omicidio intenzionale o se abbia agito in preda a una psicosi post partum. Un caso complesso, che sta dividendo gli Usa
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Quello che devi sapere
Il caso
- Il processo a Lindsay Clancy, la donna 36enne che nel 2023 ha strangolato a morte i suoi tre figli, si è appena chiuso. La parola passa alla giuria chiamata a decidere se la mamma di Boston era consapevole delle sue azioni quando ha ucciso Cora, Dawson e Callan, rispettivamente 5 anni, 3 anni e otto mesi. Nella giornata di giovedì 27 agosto si sono concluse le arringhe, e inizia l'attesa per il verdetto. Un caso drammatico e discusso che ha scosso gli Stati Uniti e che sta dividendo l'opinione pubblica.
La psicosi post partum
- Il processo a Clancy - un'infermiera che viveva con la famiglia nella periferia di Boston, a Duxbury - ha incollato l'America al piccolo schermo e riacceso il dibattito su come il sistema giudiziario debba trattare le madri affette da disturbi mentali. L'attenzione si è concentrata sulla depressione e la psicosi post partum della donna. Parte dell'America si è schierata in difesa di Clancy, che nel 2022 aveva iniziato un programma di cura proprio per la depressione post partum. Sui social molte madri hanno manifestato alla 36enne il proprio sostegno.
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Il ricovero e gli omicidi
- Nel 2023 la donna era stata ricoverata in una struttura psichiatrica nei pressi di Boston, dove è rimasta cinque giorni. La crisi raggiunse l'apice il 24 gennaio del 2023, quando uccise i tre bambini mentre il marito era uscito di casa per comprare la cena. La donna ha raccontato di aver udito una voce maschile che le diceva che sarebbe morta e che i suoi figli non sarebbero stati al sicuro senza di lei. Dopo i tre infanticidi, la donna si è ferita con un coltello e si è gettata da una finestra del secondo piano nel tentativo, fallito, di togliersi la vita, riportando una paralisi.
Il racconto del marito
- Patrick Clancy, il marito, ha riferito che la donna era stata dimessa dall'ospedale psichiatrico meno di due settimane prima degli omicidi, ma non aveva mostrato alcun segno di voler fare del male a sé stessa o ai figli nei giorni successivi. Ha detto che la moglie aveva un atteggiamento "normale" quando lui era uscito per prendere la cena, e che si erano brevemente parlati al telefono. Al suo ritorno, l'ha trovata distesa a terra nel giardino sul retro, dopo aver tentato il suicidio. L'uomo ha raccontato di aver chiesto dove fossero i bambini e che la moglie aveva risposto che si trovavano nel seminterrato. Lì ha trovato i corpi dei tre bimbi con delle fasce elastiche da ginnastica legate intorno al collo.
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Attesa per la sentenza
- Clancy si è dichiarata non colpevole delle accuse di omicidio di primo grado. Se condannata, rischia il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionale. Se invece venisse assolta per infermità mentale, verrà probabilmente internata in una struttura psichiatrica di massima sicurezza. Il dibattito negli Usa è estremamente acceso e si divide tra chi chiede una pena esemplare e chi pensa che Clancy stessa fosse una vittima, perché sopraffatta dalla psicosi post partum.
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La tesi dell'accusa
- Clancy sapeva la differenza fra cosa è giusto e cosa è sbagliato nel gennaio del 2023: era un "adulto funzionale" e una "madre funzionale", ha detto Jennifer Sprague, la pm, durante l'arringa finale. Rivolgendosi alla giuria ha spiegato che non è stato il sistema che l'ha spinta a strangolare i figli: Clancy era sottoposta a molte cure ma "come infermiera, sapeva che il suo approccio non era quello corretto", ha messo in evidenza sottolineando come "le ricerche online effettuate dalla donna sono una prova che stesse pianificando di uccidere i figli". Nel corso del processo è emerso che Clancy, prima di uccidere, aveva cercato informazioni su alcuni farmaci e su quanto tempo avrebbe impiegato suo marito ad andare a ritirare la cena che avevano ordinato. "Se sei in un momento di stress, non mandi tuo marito da nessuna parte. Preparate la cena a casa", ha aggiunto.
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La tesi della difesa
- La difesa ha invece respinto la tesi della volontarietà dello strangolamento dei tre figli da parte di Clancy. "I suoi diari mostrano il deterioramento della sua salute mentale", ha detto il suo legale Kevin Reddington. "Non è penalmente responsabile", ha aggiunto, ricordando che Clancy ha chiesto di essere rappresentata da un avvocato dopo che si è svegliata dal coma dopo aver tentato di togliersi la vita. Ha presenziato al processo su una sedia a rotelle.
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La parola alla giuria
- Terminate le arringhe finali, ora la parola passa alla giuria. Il verdetto stabilirà la responsabilità penale di Clancy, ma difficilmente chiuderà tutte le domande aperte dal caso. Fuori dal tribunale, centinaia di donne hanno manifestato per sostenerla. Non per negare la morte dei tre bambini, ma per richiamare l'attenzione sulla salute mentale materna e su una donna che, secondo loro, aveva urgente bisogno di aiuto.
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