Introduzione

Il processo a Lindsay Clancy, la donna 36enne del Massachusetts che ha ucciso i suoi tre figli piccoli nel 2023, si avvia alla conclusione. I giurati dovranno stabilire se l'infermiera di Boston - che dopo i fatti ha tentato il suicidio - sia colpevole di omicidio intenzionale o se abbia agito in preda a una psicosi post partum. Un caso complesso, che sta dividendo gli Usa