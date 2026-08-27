Paolo Aita, figura di spicco della cinofilia venatoria in Friuli Venezia Giulia, è morto a 82 anni a Tolmezzo dopo un malore nella notte del 24 agosto. Fedele all'ironia che lo aveva accompagnato per tutta la vita, aveva preparato in anticipo il proprio necrologio, facendo incidere sulla lapide una frase destinata a far sorridere amici e parenti

Ha voluto congedarsi con un sorriso, come aveva vissuto. Paolo Aita, 82 anni, esponente di primo piano della cinofilia venatoria in Friuli Venezia Giulia, è morto a Tolmezzo, in provincia di Udine, in seguito a un malore nella notte del 24 agosto. Prima di andarsene aveva pensato a tutto, affidando ai suoi cari un necrologio scritto di suo pugno. Sulla lapide ha fatto incidere una frase che continua a far sorridere chi lo conosceva: "Cari amici e parenti, sono finalmente deceduto anch'io".