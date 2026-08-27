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Usa, le richieste d'asilo sono crollate: è l'effetto-Trump?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un’analisi del Pew Research Center, durante il secondo mandato presidenziale di Trump il numero di rifugiati accolti negli Stati Uniti è crollato e, se l’andamento attuale dovesse proseguire, l’anno fiscale potrebbe chiudersi con il livello più basso di accoglienza almeno dall’inizio degli anni Duemila

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