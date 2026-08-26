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Raphael Glucksmann candidato alle elezioni in Francia, la compagna Léa Salamé lascia il tg

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©IPA/Fotogramma

La giornalista, volto del Tg delle 20 di France 2, si è autosospesa dopo la candidatura all'Eliseo del compagno. La decisione, comunicata su Instagram e concordata con la direzione, è motivata da ragioni deontologiche per tutelare redazione e imparzialità

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Léa Salamé, volto del Tg delle 20 di France 2, ha annunciato che non guiderà più l'edizione serale in seguito alla candidatura all'Eliseo del compagno Raphael Glucksmann. La scelta è stata comunicata con un post su Instagram.

L'autosospensione dal telegiornale

Nel messaggio, Salamé spiega che si autosospende per tutta la durata della candidatura, come già avvenuto nelle ultime elezioni europee. Una decisione definita "logica e difficile", concordata con la direzione del Tg e motivata da ragioni deontologiche per tutelare la redazione di France Télévisions, se stessa e il compagno. 

Il profilo di Glucksmann

Saggista e politico, Glucksmann ha fondato nel 2018 il movimento Place publique. Sostenuto dal Partito socialista, è stato eletto eurodeputato e nel 2020 ha assunto la guida della commissione speciale sull'ingerenza straniera nei processi democratici dell'Ue. Léa Salamé lo ha conosciuto nel 2015 durante il programma On n'est pas couché. Nel 2017 è nato il loro figlio, Gabriel.

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