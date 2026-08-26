Introduzione

Un aereo militare americano, un viaggio non annunciato, poche conferme ufficiali da Washington e dal Cremlino: il 25 agosto 2026 il direttore della Cia John Ratcliffe è atterrato a Mosca per una serie di colloqui riservati con l'intelligence russa, mentre i negoziati per la fine della guerra in Ucraina restano in stallo. È la prima missione nota di un capo della Cia in Russia dal novembre 2021, poche settimane prima dell'invasione. Chi è l'uomo che Donald Trump ha scelto come suo inviato più fidato per i dossier più delicati, e perché il presidente ha mandato proprio lui e non la diplomazia ufficiale.