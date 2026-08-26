Francia, hostess vince causa: tumore al seno è malattia professionale

Sophie Lainault, 59 anni, ha raccontato di aver lavorato per Air France tra il 1989 e il 2019 come assistente di volo e successivamente come capo cabina sui voli a lungo raggio, accumulando oltre 12.600 ore di volo, di cui oltre 6.500 notturne. Il tribunale ha evidenziato il ruolo del lavoro notturno, dell'esposizione a radiazioni ionizzanti e del fumo passivo, dato che fumare era consentito sui voli Air France fino al 2000

Un'assistente di volo francese è riuscita a far riconoscere il suo tumore al seno come malattia professionale. La sentenza, secondo cui Sophie Lainault, ex assistente di volo di Air France, aveva lavorato frequentemente di notte ed era stata esposta al fumo passivo, potrebbe aprire la strada a richieste di risarcimento simili. È questo almeno l'auspicio manifestato dall'avvocato della donna e dal sindacato Cfdt. Lainault dice di sperare che la sua vittoria legale possa aiutare altre donne. "È davvero il mio più grande desiderio che questo apra la strada ad altre donne che finora non avrebbero osato farlo", ha affermato la 59enne ex hostess, residente ad Anglet, nel sud-ovest della Francia.

La carriera in Air France e la sentenza

Ora in remissione, Lainault ha raccontato di aver lavorato per Air France tra il 1989 e il 2019 come assistente di volo e successivamente come capo cabina sui voli a lungo raggio, accumulando oltre 12.600 ore di volo, di cui oltre 6.500 notturne. La sentenza è stata emessa da un tribunale della città di Bayonne e ha riconosciuto l'origine professionale del cancro di Lainault. Il tribunale ha evidenziato il ruolo del lavoro notturno, dell'esposizione a radiazioni ionizzanti e del fumo passivo, dato che fumare era consentito sui voli Air France fino al 2000. Il tribunale ha inoltre rilevato l'assenza di fattori genetici o legati allo stile di vita che potessero altrimenti spiegare il tumore. Due comitati regionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali avevano precedentemente concluso che non era stato stabilito alcun nesso causale.

Il percorso per il riconoscimento

Il cancro al seno non è incluso nell'elenco ufficiale francese delle malattie professionali, il che significa che ottenere il riconoscimento può essere un percorso lungo e difficile. La sentenza, che è definitiva e contro la quale non è stato presentato ricorso, permetterà a Lainault di andare in pensione anticipata e crea un precedente legale. Alcuni studi suggeriscono che le donne che lavorano regolarmente di notte potrebbero correre un rischio maggiore di sviluppare un tumore. Nel 2023, un'infermiera francese che aveva lavorato di notte per 28 anni ed era stata esposta a radiazioni è riuscita a far riconoscere il suo tumore al seno come malattia professionale. Con quasi 13mila decessi ogni anno, il tumore al seno è il più letale tra le donne in Francia.