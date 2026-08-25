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Atlete transgender, Trump ha vinto la sua “culture war” negli Usa?

Gianluca De Feo

Youtrend
Lia Thomas, nuotatrice transgender statunitense, al centro del dibattito sulla partecipazione delle atlete transgender alle competizioni femminili in occasione dei campionati NCAA di nuovo nel 2022

Un recente sondaggio del Pew Research Center mostra che la questione non è così politicamente divisiva come potrebbe sembrare: quasi i tre quarti degli americani (il 73%) esprimono la propria contrarietà rispetto alla partecipazione di atleti transgender a squadre che non corrispondono al sesso assegnato alla nascita

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