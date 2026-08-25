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Libia, intesa sulle elezioni: si va verso la riunificazione del Paese?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dopo oltre dieci anni di divisioni, in Libia arriva un primo accordo sulle regole elettorali. Il comitato "4+4", sostenuto dall'Onu, ha firmato una bozza a Tunisi: l'obiettivo è arrivare alle prime elezioni unitarie dopo quelle del 2014. Restano però dubbi sui poteri dei firmatari e sulle modalità della transizione. E il voto, per ora, resta tutt'altro che scontato

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