Libia, intesa sulle elezioni: si va verso la riunificazione del Paese?

Dopo oltre dieci anni di divisioni, in Libia arriva un primo accordo sulle regole elettorali. Il comitato "4+4", sostenuto dall'Onu, ha firmato una bozza a Tunisi: l'obiettivo è arrivare alle prime elezioni unitarie dopo quelle del 2014. Restano però dubbi sui poteri dei firmatari e sulle modalità della transizione. E il voto, per ora, resta tutt'altro che scontato
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi