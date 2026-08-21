Il presidente e un altro cittadino israeliano, Afek Moskovitch, sono accusati da Ankara di "crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, aggressione e percosse, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio aggravato e dirottamento di mezzi di trasporto". Il mandato è stato emesso nell’ambito delle indagini sulla detenzione degli attivisti della Flotilla da parte delle forze israeliane lo scorso maggio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu da parte della Turchia. Il governo di Ankara ha emesso il provvedimento nei confronti del presidente e di un altro cittadino israeliano, Afek Moskovitch, accusati di crimini contro l'umanità, genocidio e altri reati nell'ambito di un'indagine sull'intercettazione della Sumud Flotilla e sulla detenzione degli attivisti da parte delle forze israeliane lo scorso maggio. In quell’occasione, circa 430 membri dell'equipaggio delle cinquanta imbarcazioni intercettate dall'esercito israeliano nel Mediterraneo, a ovest di Cipro, furono portati con la forza in Israele e poi detenuti nel carcere di Ketziot, prima di essere deportati. Polemiche in particolare per un video, diffuso dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, in cui si mostravano gli attivisti costretti in ginocchio e con le mani legate.

Il mandato A rendere nota la decisione del governo turco è il ministro della Giustizia turco Akin Gurlek: "Nell'ambito del procedimento legale relativo all'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Flotilla e in conformità con i mandati di arresto emessi il 14 luglio 2026 contro Benyamin Netanyahu e Afek Moskovitch per 'genocidio', il ministero della Giustizia ha chiesto al ministero dell'Interno di emettere una 'red notice' per il loro arresto internazionale", ha dichiarato. In Turchia, come ha specificato il ministero, Netanyahu e Moskovitch sono perseguiti per "crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, aggressione e percosse, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio aggravato e dirottamento di mezzi di trasporto". su insider Primarie Likud, la destra israeliana è sempre più estrema?