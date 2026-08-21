La reliquia tolemaica, al Metropolitan Museum of Art, risale al periodo compreso tra il 285 e il 250 a.C. Fanno parte del testo anche tre versi che non fanno parte della versione più conosciuta del poema. "Questo perché gli aedi di tanto in tanto arricchivano le storie e ne proponevano versioni diverse", ha spiegato Seán Hemingway, curatore capo del Dipartimento di Arte Greca e Romana
Il più antico frammento esistente dell’Odissea, il poema greco di Omero, si può visitare al Metropolitan Museum of Art di New York. Il museo d’arte statunitense ha annunciato che, dal 6 agosto scorso, il documento è stato esposto dopo una lunga assenza dal pubblico. La scelta del Metropolitan Museum of Art non è casuale ma segue l’attenzione che il poema omerico ha acquisito negli ultimi mesi, dopo la trasposizione cinematografica di Christopher Nolan. Grazie all’interesse scaturito dal film, la storia di Ulisse è diventata più contemporanea di mai.
Il frammento al Metropolitan Museum of Art
Come raccontato sul sito del museo, il più antico frammento esistente dell’Odissea è una reliquia tolemaica risalente al periodo compreso tra il 285 e il 250 a.C. circa, realizzata con uno stilo, utilizzando carbone e acqua su papiro. “Sebbene la storia dell'Odissea sia stata presentata in molti modi nel corso dei secoli, un aspetto cruciale, ma spesso trascurato, è che in origine veniva recitata dagli aedi in rappresentazioni orali", spiega la descrizione del Met. Questo rende il primo frammento scritto dell'Odissea giunto fino a noi ancora più prezioso, e questo testo in particolare è unico perché “contiene tre versi che non esistono nel testo che conosciamo oggi”.
Questo accadeva perché gli aedi, pieni di entusiasmo, "di tanto in tanto arricchivano le storie e ne proponevano versioni diverse", ha spiegato in un video su Instagram Seán Hemingway, curatore capo del Dipartimento di Arte Greca e Romana del museo.
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L’antico frammento dell'Odissea
Il frammento, donato al museo nel 1909 dall'Egypt Exploration Fund, è esposto nella galleria 162 del Metropolitan Museum of Art di New York; entrambi i lati del reperto sono visibili al pubblico. Non solo questa piccola "reliquia": il museo sta valorizzando altri sei oggetti legati all'Odissea, dislocati in varie aree della struttura. Tra questi figurano: una placca in terracotta (databile al 460–450 a.C. circa) che ritrae uno degli ultimi interventi della dea Atena in favore di Odisseo; una coppa in terracotta per la miscelazione di vino e acqua che raffigura Odisseo all'inseguimento della dea Circe; un affresco raffigurante Polifemo e Galatea in un paesaggio e uno scarabeo in corniola con il Cavallo di Troia, risalente a circa il 500 a.C.