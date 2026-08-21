Colpo di scena nel processo per la morte di Diego Armando Maradona, in corso a San Isidro. La difesa sostiene che i risultati degli esami renali depositati in tribunale non appartengano al campione, ma a suo padre, don Diego, morto nel 2015. Il giudice ha sospeso le udienze: il 27 agosto si verificherà a chi appartengano davvero i test. Sette operatori sanitari sono accusati di negligenza per le cure prestate al Pibe prima del decesso, avvenuto nel novembre 2020 a 60 anni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuova battuta d'arresto nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Le udienze in corso a San Isidro, in Argentina, sono state sospese dopo che la difesa ha messo in dubbio l'attribuzione dei risultati di alcuni esami renali depositati agli atti: secondo i legali quei test non riguarderebbero il campione, ma suo padre, anche lui di nome Diego, scomparso nel 2015. Il tribunale ha aggiornato il procedimento al 27 agosto per fare chiarezza.

ARGENTINA MARADONA TRIAL

Il nodo degli esami Al centro della controversia c'è la documentazione clinica relativa a un'insufficienza renale. La difesa ha sostenuto che le analisi prodotte in aula appartenessero al padre dell'ex numero 10, don Diego, morto nel 2015 e non alla stella dei Mondiali del 1986. Il giudice presidente Alberto Baque ha disposto un accertamento per stabilire se i test "corrispondano a Diego Armando Maradona o a qualcun altro". La verifica è fissata per il 27 agosto. Leggi anche Maradona, al via il processo per omicidio: pm mostra la foto del corpo

Il processo Sul banco degli imputati siedono sette operatori sanitari, accusati di negligenza per le cure prestate al calciatore nei giorni precedenti la morte. Il nuovo dibattimento era iniziato ad aprile ed era ormai vicino alla conclusione quando è emersa la questione degli esami. Non è la prima volta che il percorso giudiziario si interrompe: il primo processo era stato annullato lo scorso anno, dopo due mesi e mezzo di udienze, in seguito alle rivelazioni sulla partecipazione di uno dei giudici a un documentario clandestino sul caso.