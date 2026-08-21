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Ethel Caterham compie 117 anni: è la persona più anziana del mondo

Mondo
©Ansa

Nata nel 1909, prima della Grande Guerra, la bisnonna inglese ha vissuto tra India coloniale, Hong Kong e Gibilterra, ricevendo l'anno scorso una lettera personale del sovrano Carlo III per il suo primato di longevità. Vedova dal 1976, ha guidato fino ai 100 anni e a 111 ha superato il Covid

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La bisnonna inglese Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo, ha festeggiato il traguardo di 117 anni. In una dichiarazione ha ringraziato per tutti gli auguri di compleanno ricevuti, spiegando che l'ultimo anno è stato segnato da "tante prime volte": fra queste, l'incontro con re Carlo, che l'ha raggiunta nella casa del Surrey dove vive.

Una vita iniziata nel 1909

Nata il 21 agosto 1909 in un villaggio dell'Hampshire, nell'Inghilterra meridionale, Caterham è venuta al mondo prima della Grande Guerra, quando sul trono di quello che era ancora l'Impero britannico sedeva re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, bisnonno della defunta Elisabetta II e trisavolo dell'attuale monarca, il 77enne Carlo III. Ultima di otto figli, dopo l'ufficializzazione del suo primato l'anno scorso aveva ricevuto una lettera personale del sovrano, che si congratulava per il "rimarchevole traguardo". 

Foto senza data della britannica Ethel May Collins Caterham, nata il 21 agosto 1909 a Shipton Bellinger, Hampshire. Dalla morte della 116enne brasiliana Inah Canabarro Lucas, avvenuta il 30 aprile 2025, Collins Caterham è la persona vivente più anziana di cui età è considerata "verificata" dal Gerontology Research Group. ANSA / GERONTOLOGY.FANDOM.COM/WIKI +++NO SALES - EDITORIAL USE ONLY - NPK+++

Gli anni all'estero e il matrimonio

 A 18 anni si trasferì nell'India coloniale come au pair nella famiglia di un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Tornata in patria, conobbe a una festa il futuro marito Norman, sposato nel 1933 e col quale ha vissuto a Hong Kong e a Gibilterra prima di tornare in terra inglese. Rimasta vedova mezzo secolo fa, nel 1976, Ethel ha smesso di guidare solo alla soglia dei 100 anni. E a quasi 111 è riuscita a superare il Covid, confermando una straordinaria resistenza fisica.

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