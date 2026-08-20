Il Papa: "La guerra è un fallimento politico e morale"

Lo afferma il Pontefice nel messaggio per la Giornata della cura del creato: "I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, la bontà, la giustizia, la misericordia, la comprensione, la cura e l'amore"
La guerra è "un fallimento profondo nel vivere a immagine e somiglianza di Dio, nel rispettare la vita e nel prendersi cura della terra che ci è affidata. Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro-testimonianza del Vangelo della pace". Lo afferma il Papa nel messaggio per la Giornata della cura del creato. "I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, la bontà, la giustizia, la misericordia, la comprensione, la cura e l'amore".
Papa Leone ad Assisi, l’abbraccio dei giovani. FOTO
Folla ed entusiasmo a Santa Maria degli Angeli per l’arrivo di Papa Leone, accolto dai giovani all’esterno della Basilica francescana. Il Pontefice ha stretto mani, impartito benedizioni e invitato le nuove generazioni a seguire l’esempio di San Francesco, scegliendo strade nuove e vicine agli ultimi. A causa del gran caldo, la folla è stata rinfrescata anche con l’uso di idranti. Ecco le immagini.