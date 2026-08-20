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Indonesia, 4 persone frustate in pubblico per relazioni extraconiugali

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Lo riferisce l'Afp dal posto. Altre quattro persone hanno ricevuto 22 frustate con l'accusa di "intimità fisica", che può riguardare baci e abbracci, un uomo è stato frustato 20 volte perché accusato di aver consumato alcolici, e altre due persone hanno ricevuto sette frustate ciascuna con l'accusa di essersi "avvicinate eccessivamente l'una all'altra"

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Due donne e due uomini "hanno ricevuto cento frustate ciascuno" in un parco pubblico di Banda Aceh - in Indonesia - davanti a "decine di persone" perché accusati di aver avuto "relazioni al di fuori del matrimonio": lo riferisce l'Afp dal posto. Altre quattro persone hanno ricevuto 22 frustate con l'accusa di "intimità fisica", che può riguardare baci e abbracci, un uomo è stato frustato 20 volte perché accusato di aver consumato alcolici, e altre due persone hanno ricevuto sette frustate ciascuna con l'accusa di essersi "avvicinate eccessivamente l'una all'altra". Nella provincia indonesiana di Aceh vengono applicate quelle che vengono definite "norme della sharia". I difensori dei diritti umani hanno più volte condannato queste punizioni corporali.  

 

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