Le pesanti tasse, annunciate dal presidente americano il mese scorso, sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha affermato che il suo Paese e gli Stati Uniti hanno fatto "progressi sostanziali" nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora "un lavoro importante" da fare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per tre giorni in attesa della conclusione di "un accordo". Le pesanti tasse, annunciate dal presidente americano il mese scorso, sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha affermato che il suo Paese e gli Stati Uniti hanno fatto "progressi sostanziali" nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora "un lavoro importante" da fare.

I colloqui Un dazio del 50% su una vasta gamma di prodotti canades entrerà dunque in vigore alle 00,01, ora locale, del 22 agosto. "Nelle ultime settimane, il Canada ha condotto intensi colloqui con gli Stati Uniti per affrontare le questioni commerciali in sospeso e offrire maggiore certezza e benefici reali alle imprese, ai lavoratori, agli agricoltori e alle famiglie canadesi", ha detto Carney in un comunicato diffuso poco prima di mezzanotte. Il primo ministro ha confermato che, mentre i negoziati sono in corso, Washington ha accettato di ritardare fino alla fine del 21 agosto l'applicazione dei nuovi dazi previsti ai sensi della Sezione 338 del Tariff Act statunitense del 1930. Vedi anche Il deficit commerciale Usa si riduce? Tutti i dati sui dazi di Trump