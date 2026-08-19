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Svizzera, ritrovati i corpi di due alpinisti belgi scomparsi nel 1992

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Dopo il ritrovamento, sono stati portati all'Istituto di Medicina legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione. Un confronto diretto dei profili del Dna ha formalmente stabilito che si tratta di due alpinisti belgi scomparsi nella regione delle Weissmies 34 anni fa. I due avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa

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I corpi di due alpinisti belgi scomparsi sulle Alpi svizzere 34 anni fa sono stati ritrovati dopo lo scioglimento del ghiacciaio Trift. Lo ha annunciato la polizia. Il 26 luglio, un escursionista ha segnalato il ritrovamento di due corpi sul ghiacciaio nella Svizzera meridionale, vicino al confine italiano, ha dichiarato in un comunicato la polizia regionale del cantone Vallese. I corpi sono stati portati all'Istituto di Medicina legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione. "Un confronto diretto dei profili del Dna ha formalmente stabilito che si tratta di due alpinisti scomparsi nella regione delle Weissmies nel 1992", si legge nel comunicato. I due uomini belgi avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa.

Lo scorso anno trovate le ossa di un alpinista scomparso nel 1994

La polizia del Vallese tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente in alta montagna e lungo i fiumi. I cambiamenti climatici hanno accelerato lo scioglimento dei ghiacciai, con il conseguente rilascio dei corpi degli alpinisti che vi erano rimasti intrappolati per anni, spesso decenni. L'anno scorso, le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio dell'Ober Gabelhorn, sempre nel Vallese. 

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