India, incendio in un albergo a Calcutta: almeno 9 morti

Almeno nove persone sono morte e sei sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.

La testimonianza

"Nove persone, tra cui un bambino, sono morte nell'incendio scoppiato nelle prime ore di mercoledì", ha dichiarato all'Afp, Anuj Sharma, direttore dei vigili del fuoco dello stato del Bengala Occidentale aggiungendo che "un denso fumo ha avvolto l'hotel e alcune vittime sono state trovate nei bagni". Anuji Sharma ha riferito anche che nove persone, sei uomini, due donne e un bambino, sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale. In totale si trovavano 60 persone nell'hotel quando è scoppiato l'incendio.