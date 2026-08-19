Francia, il cadavere bruciato trovato in una vigna è di una nota influencer: due fermiMondo
Il cadavere carbonizzato era stato trovato il 12 agosto tra le vigne di Saint-Gilles, nella regione del Gard. L’identificazione è arrivata solo dopo gli esami del Dna
Il cadavere bruciato trovato il 12 agosto tra le vigne di Saint-Gilles, nel sud della Francia, è quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni. L'identificazione è stata confermata dalla Procura di Nîmes dopo il risultato delle analisi del Dna. Due uomini sono stati fermati e sottoposti a custodia cautelare perché sospettati di un coinvolgimento nella morte della donna.
Il corpo trovato tra le vigne
Il corpo della giovane donna era stato scoperto il 12 agosto da un agricoltore tra i filari di una vigna a Saint-Gilles. Era parzialmente carbonizzato e l'autopsia eseguita il giorno successivo non aveva consentito di stabilire con certezza l'identità della vittima. Per l'identificazione è stato quindi necessario attendere gli accertamenti genetici.
Oggi la procura di Nîmes ha confermato che il corpo era quello di Sonia Bellina, 29 anni, molto conosciuta sui social network. La giovane risultava scomparsa dalla notte tra il 10 e l'11 agosto. La famiglia aveva diffuso sui social la notizia della sua scomparsa, preoccupata perché non aveva fatto ritorno.
Due uomini fermati
Nell'ambito delle indagini sono stati fermati due uomini. Secondo quanto comunicato dalla procura di Nîmes, il provvedimento è stato adottato sulla base di elementi che fanno ipotizzare un loro coinvolgimento. Le indagini dovranno ora chiarire che cosa sia accaduto alla giovane e quale sia stato il ruolo dei due uomini sottoposti a fermo.
Gli investigatori si sono concentrati anche su un'auto ritenuta sospetta e segnalata nella sera della scomparsa. Un altro elemento riguarda un appuntamento che Sonia Bellina avrebbe avuto prima di sparire. Secondo quanto riferito dalla sorella maggiore, la giovane era uscita di casa per incontrare una persona che frequentava. Non aveva portato con sé la borsa, ma soltanto il telefono cellulare. La sorella ha riferito di non sapere chi dovesse incontrare, ma soltanto che si trattava di una persona residente nella regione del Gard.
La giovane influencer era molto attiva sui social
Sonia Bellina era molto presente soprattutto su TikTok, dove pubblicava contenuti legati alla sua quotidianità e brevi video accompagnati da canzoni. Originaria del Gard, si trovava spesso nella regione per trascorrere del tempo con la famiglia. Dopo la diffusione della notizia della morte, la famiglia ha denunciato il fatto che sui social hanno iniziato a circolare voci e illazioni relativi alla vita privata della donna: ora i familiari valutano di presentare denuncia.