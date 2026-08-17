A bordo c'erano il pilota e una coppia: il velivolo, un Bell a noleggio, apparteneva alla Bellavia Aviation Services. L'allarme è scattato alle 18:17, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono intervenuti da Sifnos e Syros

Tre persone sono morte nello schianto di un elicottero privato avvenuto sull'isola greca di Sifnos, in una zona isolata nei pressi del monastero di Panagia Vrysis. L'incidente è stato riportato dal quotidiano greco Kathimerini . Il velivolo è precipitato nella zona di Tholos pochi secondi dopo il decollo da un eliporto locale.

Il volo e le vittime

A bordo si trovavano un pilota e una coppia. L'elicottero, un Bell 206 a noleggio della Bellavia Aviation Services, era guidato da un comandante assunto appena due mesi fa. La dinamica dell'incidente resta da chiarire. Nessuna abitazione è stata colpita e non si registrano feriti a terra. Al momento non sono note l'identità e la nazionalità del pilota e dei due passeggeri.