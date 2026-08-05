Quando un soldato russo cade in battaglia, i suoi familiari ricevono dall'esercito somme forfettarie che partono da 5 milioni di rubli, circa 64mila dollari. È attorno a questo sussidio che, in Russia, si è sviluppato un fenomeno che funzionari e media statali hanno battezzato "vedove nere": donne che, secondo le accuse, contraggono matrimoni fittizi con uomini vulnerabili prima che vengano inviati al fronte, per poi reclamare il risarcimento in caso di morte, escludendo di fatto gli altri parenti. La vicenda è ricostruita in un'inchiesta della Cnn.

I consigli cinici nel podcast

Il clima è fotografato da un episodio diventato noto. In un podcast video registrato lo scorso anno a Tomsk, un'agente immobiliare ha suggerito una strada spregiudicata a chi cercava liquidità. "Ho trent'anni, ma se volessi comprare un appartamento dove dovrei trovare i soldi?", chiedeva la conduttrice Darya Cherdantseva. "È semplice", rispondeva ridendo l'agente Marina Orlova, "trova un uomo che presta servizio nelle Forze Speciali e, quando viene ucciso, ricevi 8 milioni di rubli", pari a circa 102mila dollari. Entrambe, ricostruisce la Cnn, sono state poi processate e condannate a lunghe pene con lavori socialmente utili, oltre a essere costrette a chiedere scusa.