Quattro uomini, di 34, 39, 42 e 52 anni, sono stati accoltellati mercoledì 5 agosto a Covent Garden, nel centro di Londra. Soccorsi sul posto, sono stati trasportati d'urgenza in un centro traumatologico. Una donna di 47 anni è stata arrestata con l'accusa di possesso di arma da offesa e aggressione. La polizia ha transennato Endell Street. La matrice non è ancora chiarita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Quattro uomini sono stati accoltellati mercoledì 5 agosto a Covent Garden, popolare zona turistica nel cuore di Londra. Le vittime, di 34, 39, 42 e 52 anni, sono state soccorse sul posto e trasportate d'urgenza in un centro traumatologico. Una donna di 47 anni è stata arrestata. La matrice dell'aggressione resta al momento da chiarire.

L'attacco e i soccorsi La chiamata è arrivata poco dopo mezzogiorno: erano le 12.27 di mercoledì quando la polizia è stata allertata per un accoltellamento in Endell Street, a Covent Garden. Sul posto sono intervenuti agenti, i mezzi del London Ambulance Service e l'elisoccorso della capitale. I quattro uomini, trovati con ferite da arma da taglio, sono stati valutati dai paramedici e poi trasferiti in ospedale "con priorità", come ha riferito la stessa Metropolitan Police. Sulle loro condizioni non è al momento disponibile alcun aggiornamento.

L'arresto Una donna di 47 anni è stata fermata con l'accusa di possesso di arma da offesa e aggressione, e si trova in stato di custodia. Gli agenti hanno transennato un ampio tratto di Endell Street, presidiata da numerose auto della polizia. "Restiamo sul posto, con un'area sotto sequestro in Endell Street e nelle zone circostanti di Covent Garden", ha fatto sapere la Met.

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