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Australia, muore il giorno dopo aver attraversato il Paese in bicicletta per beneficenza

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Bob Montgomery, 82 anni, aveva ribattezzato la sua impresa “One Last Ride”, “Un ultimo viaggio”, partendo da Broome, nell’Australia Occidentale, per arrivare a Bowral, nel Nuovo Galles del Sud. Al suo fianco il nipote diciottenne Tom Malcolm, con il quale è riuscito a raccogliere circa 105 mila dollari australiani (oltre 74 mila dollari statunitensi) a favore dell’associazione MND NSW

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Ha attraversato l’Australia in bicicletta da ovest a est, percorrendo oltre 5.300 chilometri in sei settimane per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro la malattia del motoneurone (MND). Il giorno successivo al traguardo, però, Bob Montgomery, 82 anni, è morto improvvisamente. 

Non era la prima iniziativa benefica di Montgomery

Quella appena conclusa rappresentava infatti la sesta traversata organizzata per sostenere la ricerca sulla malattia del motoneurone, patologia che aveva colpito anche un suo familiare. L’uomo aveva ribattezzato la sua impresa “One Last Ride”, “Un ultimo viaggio”, partendo da Broome, nell’Australia Occidentale, per arrivare a Bowral, nel Nuovo Galles del Sud. Al suo fianco il nipote diciottenne Tom Malcolm, con il quale è riuscito a raccogliere circa 105 mila dollari australiani (oltre 74 mila dollari statunitensi) a favore dell’associazione MND NSW.


Un improvviso malore

Dopo i festeggiamenti in famiglia, il giorno seguente, Montgomery è stato colpito da un improvviso malore. La moglie Jenny, con cui era sposato da 59 anni, gli è rimasta accanto fino alla fine. La famiglia ha parlato di una morte “inaspettata ma serena”, ricordando come poche ore prima continuasse ancora a condividere con entusiasmo il messaggio della sua iniziativa.

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