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Ucraina, soldato russo spara su commilitoni e civili: quattro morti

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La tragedia è avvenuta nella città di Sebastopoli, secondo quanto riferito dal governatore Mikhail Razvojaev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati ancora chiariti, è stato arrestato

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Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della città. "Una tragedia a Sebastopoli. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona, prima di attaccare dei civili e ucciderne tre", ha scritto Mikhail Razvojaev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato, secondo la stessa fonte. 

Ci sarebbero anche quattro persone ferite

Secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass, i fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnitsky, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. I tre civili uccisi nel villaggio di Khmelnytsky sono due uomini di 59 e 71 anni e una donna di 64 anni. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza, gli esperti forensi e gli investigatori. Si stanno accertando tutte le cause e le circostanze dell'incidente, ha aggiunto il governatore di Sebastopoli.

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