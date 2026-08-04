Portogallo, 2 tonnellate di cocaina arrivano in spiaggia fra bagnanti

Oltre due tonnellate di cocaina sono giunte a riva negli ultimi giorni presso un breve tratto di costa nella provincia di Setúbal, in Portogallo. I primi ritrovamenti sono stati segnalati alle autorità da bagnanti e bagnini della nota spiaggia di Comporta, i quali hanno notato l'arrivo dei panetti di droga trasportati dalla corrente. Secondo gli investigatori si tratterebbe di parte del carico gettato in mare dai trafficanti durante un inseguimento delle forze di polizia avvenuto circa dieci giorni fa a sud-ovest di Capo Espichel, poche decine di chilometri a sud di Lisbona. La droga 'spiaggiata' farebbe parte dello stesso carico di 2,6 tonnellate sequestrato nella recente operazione denominata 'Buongiorno' (in italiano) e condotta nell'ambito di un'indagine avviata a seguito di informazioni condivise tramite il Maritime Analysis and Operations Centre - Drugs (MAOC-N), in stretta collaborazione e coordinamento con le autorità di polizia italiane.