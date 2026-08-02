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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Indonesia, incendio su un traghetto: almeno 5 morti e 41 dispersi

Mondo
©Getty

L'Agenzia nazionale per le ricerche e i soccorsi ha precisato che le fiamme si sono sprigionate sul natante mentre era in navigazione con 271 persone a bordo tra la seconda città più grande del Paese, Surabaya, nell'est di Java, verso Makassar, nell'isola di Sulawesi

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Almeno cinque persone sono morte e 41 sono disperse nell'incendio di un traghetto al largo dell'Indonesia. Secondo quanto riferito l'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, le fiamme sono divampato mentre la nave, con 271 persone a bordo, era in viaggio dalla seconda città più grande dell'Indonesia, Surabaya nell'Est Giava, verso Makassar nel Sulawesi del Sud.

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