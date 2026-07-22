"Mentalmente sono distrutto e ogni volta che sento il rumore di un aereo mi viene l’ansia ha detto al Guardian Ljubisa Karović, il passeggero serbo di 61 anni protagonista dell'incidente sul Boeing 737 Ryanair dello scorso 10 luglio
Affida al britannico The Guardian le sue prime parole pubbliche dopo l’incidente che lo ha visto protagonista lo scorso 10 luglio. Ljubisa Karović, il passeggero serbo di 61 anni “risucchiato” fuori dal finestrino rotto del Boeing 737 di Ryanair dice: “Mentalmente sono distrutto e ogni volta che sento il rumore di un aereo mi viene l’ansia”.
Il racconto dell'incidente
Tutto è accaduto poco dopo il decollo da Salonicco. Un boato, un cedimento al motore e il finestrino accanto al posto 11C che va in frantumi. L’aereo viaggia a 600 chilometri orari a oltre 5.000 metri di quota, e Karović si ritrova con metà corpo fuori dall’abitacolo per un paio di lunghissimi minuti. Salvato dalla cintura e dalla prontezza della moglie e di un altro paio di viaggiatori, l’uomo oggi accusa l’equipaggio. “Sono stato fortunato – dice - perché sono ancora vivo e posso raccontarlo. L’esplosione è ciò che ricordo. È il rumore prima del caos, il rumore che c’è sempre quando chiudo gli occhi per dormire. Mi dicono che sono svenuto due volte, e di nuovo dentro l’aereo, e che il mio viso era gonfio e deformato a causa della pressione, del flusso d’aria. Sono fortunato. Non ricordo molto e la testa e il collo mi fanno ancora male, ma sono ancora vivo. Potrebbe essere stata la cintura di sicurezza, il fatto che fossi ancora allacciato. Ma forse è il destino. Credo in Dio e lo ringrazio ogni giorno”.
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Il ruolo dell'equipaggio
Tramite il suo avvocato Karović contesta a Ryanair diverse mancanze. “Non abbiamo lamentele nei confronti dei piloti, che hanno seguito i protocolli di sicurezza e hanno gestito la situazione molto bene – sottolinea il legale - ma in nessun momento l’equipaggio di cabina si è offerto di aiutare”. La compagnia aerea low cost difende il comportamento degli assistenti di volo che avrebbero svolto un “lavoro straordinario”, ricordando che durante il processo di depressurizzazione e discesa rapida a quota inferiore, tutti i passeggeri e l’equipaggio di cabina sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza e indossare le maschere d’ossigeno. “Non appena l’aereo è sceso a una quota sicura – continua ancora Ryanair - il nostro equipaggio di cabina si è preso cura del passeggero, facendo in modo che un medico a bordo restasse con loro fino all’atterraggio sicuro dell’aereo a Salonicco”.