Il racconto dell'incidente

Tutto è accaduto poco dopo il decollo da Salonicco. Un boato, un cedimento al motore e il finestrino accanto al posto 11C che va in frantumi. L’aereo viaggia a 600 chilometri orari a oltre 5.000 metri di quota, e Karović si ritrova con metà corpo fuori dall’abitacolo per un paio di lunghissimi minuti. Salvato dalla cintura e dalla prontezza della moglie e di un altro paio di viaggiatori, l’uomo oggi accusa l’equipaggio. “Sono stato fortunato – dice - perché sono ancora vivo e posso raccontarlo. L’esplosione è ciò che ricordo. È il rumore prima del caos, il rumore che c’è sempre quando chiudo gli occhi per dormire. Mi dicono che sono svenuto due volte, e di nuovo dentro l’aereo, e che il mio viso era gonfio e deformato a causa della pressione, del flusso d’aria. Sono fortunato. Non ricordo molto e la testa e il collo mi fanno ancora male, ma sono ancora vivo. Potrebbe essere stata la cintura di sicurezza, il fatto che fossi ancora allacciato. Ma forse è il destino. Credo in Dio e lo ringrazio ogni giorno”.