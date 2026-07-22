Le indagini degli 007 Usa sull'ombra russa

Le fonti citate da Reuters hanno affermato che i funzionari dell'intelligence statunitense non hanno ancora raggiunto conclusioni definitive sul possibile coinvolgimento russo negli attacchi contro le strutture della Cia. Tuttavia, hanno parlato dell'efficacia e dell'apparente precisione degli assalti, nonché del più ampio supporto tecnico fornito dalla Russia all'Iran, come possibili prove. Anche altri media avrebbero riportato - e funzionari statunitensi hanno ammesso - che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi statunitensi nella regione del Golfo in generale, ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi contro le strutture della Cia non era stata precedentemente resa pubblica.

