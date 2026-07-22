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Attacchi iraniani a strutture della Cia nel Golfo, Reuters: “007 Usa temono ombra russa”

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Gli analisti dell'intelligence statunitense starebbero indagando su un possibile coinvolgimento della Russia, che potrebbe aver fornito informazioni per la pianificazione degli attacchi o tecnologia avanzata per i droni

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Gli attacchi con droni iraniani condotti contro le strutture della Cia nel Golfo hanno spinto gli analisti dell'intelligence statunitense a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia, che potrebbe aver fornito informazioni per la pianificazione degli attacchi o tecnologia avanzata per i droni. A dirlo è Reuters, che cita quattro persone a conoscenza dell'intelligence Usa.

Le indagini degli 007 Usa sull'ombra russa

Le fonti citate da Reuters hanno affermato che i funzionari dell'intelligence statunitense non hanno ancora raggiunto conclusioni definitive sul possibile coinvolgimento russo negli attacchi contro le strutture della Cia. Tuttavia, hanno parlato dell'efficacia e dell'apparente precisione degli assalti, nonché del più ampio supporto tecnico fornito dalla Russia all'Iran, come possibili prove. Anche altri media avrebbero riportato - e funzionari statunitensi hanno ammesso - che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi statunitensi nella regione del Golfo in generale, ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi contro le strutture della Cia non era stata precedentemente resa pubblica.

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Quali sono i siti della Cia colpiti dai droni

Almeno due siti della Cia sono stati colpiti a marzo, secondo quanto riportato da Reuters e altri media. Una delle strutture attaccate da droni iraniani si trova in Arabia Saudita, presso l'ambasciata statunitense a Riad, e un'altra sede si trova nell'Iraq orientale. Alcune fonti hanno affermato che anche altri edifici della Cia sarebbero stati colpiti, ma non hanno fornito dettagli. Un promemoria interno di un'agenzia di intelligence occidentale, descritto da un funzionario della regione che aveva accesso al documento, concludeva che la Russia aveva probabilmente avuto un ruolo sugli attacchi alle strutture regionali della Cia.

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