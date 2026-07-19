Una storia che riaccende i dubbi sui controlli del dipartimento per la Sicurezza Interna, mentre almeno dieci persone sono morte in scontri con agenti dall'avvio della stretta voluta da Trump. Tra le vittime recenti figurano Johan Sebastián Durán Guerrero, ucciso lunedì, e Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, morto a Houston in operazioni legate all'Ice
L'agente dell'Immigration and Customs Enforcement che questa settimana ha sparato a un colombiano di 26 anni nel Maine uccidendolo è un veterano dell'esercito con una lunga storia di gravi disturbi mentali fin dall'infanzia e persistenti deficit cognitivi dovuti a un trauma cranico. Si tratta di David Brouillette, 37 anni. L'uomo ha inoltre alle spalle episodi documentati di violenza domestica contro entrambe le sue ex mogli. A riverarlo è l'emittente statunitense Cnn.
La testimonianza della ex moglie
Una delle ex mogli, Ashley Brouillette, ha dichiarato alla CbsNews di non aver creduto all'uomo quando, lo scorso novembre, le aveva detto di essere stato assunto dall'Ice. "Non capisco come abbia fatto a ottenere incarichi che comportano l'uso di armi da fuoco. È un pericolo per la società. È un pericolo per gli altri e per se stesso", ha affermato.
Dubbi sui controlli interni e le vittime recenti
Il passato problematico dell'agente riaccende i riflettori sulle falle nei controlli del dipartimento per la Sicurezza Interna sulle nuove reclute, assunte in massa per attuare la linea dura sull'immigrazione voluta da Donald Trump. Almeno dieci persone sono morte in scontri con agenti dell'immigrazione dall'avvio del giro di vite, iniziato con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Tra le vittime figura Johan Sebastián Durán Guerrero, un cittadino colombiano ucciso lunedì da Brouillette mentre si trovava nella sua auto vicino a Biddeford, nel Maine. Questo episodio segue di pochi giorni l'uccisione, a Houston, di Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, per mano di un altro agente dell'immigrazione.