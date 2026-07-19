L'agente dell'Immigration and Customs Enforcement che questa settimana ha sparato a un colombiano di 26 anni nel Maine uccidendolo è un veterano dell'esercito con una lunga storia di gravi disturbi mentali fin dall'infanzia e persistenti deficit cognitivi dovuti a un trauma cranico. Si tratta di David Brouillette, 37 anni. L'uomo ha inoltre alle spalle episodi documentati di violenza domestica contro entrambe le sue ex mogli. A riverarlo è l'emittente statunitense Cnn.

La testimonianza della ex moglie

Una delle ex mogli, Ashley Brouillette, ha dichiarato alla CbsNews di non aver creduto all'uomo quando, lo scorso novembre, le aveva detto di essere stato assunto dall'Ice. "Non capisco come abbia fatto a ottenere incarichi che comportano l'uso di armi da fuoco. È un pericolo per la società. È un pericolo per gli altri e per se stesso", ha affermato.