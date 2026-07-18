Mondiali, l'allarme del sindaco di New York: in arrivo forti temporali

Sulla finale non aleggia solo il fumo degli incendi proveniente dal Canada: è stata lanciata anche l'allerta meteo per pioggia, vento e allagamenti. Il primo cittadino di New York: "Se si scatena un temporale, rifugiatevi immediatamente al chiuso" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sulla finale dei Mondiali non aleggia solo il rischio legato al fumo degli incendi boschivi in Canada, che ha peggiorato la qualità dell'aria nell'area di New York e del New Jersey. Ora, a poche ore dal calcio d'inizio della partita Argentina-Spagna, arriva anche l'allarme meteo. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha infatti avvertito che nelle prossime ore sono attesi "forti temporali", con raffiche di vento "potenzialmente distruttive" e piogge intense "con rischio di allagamenti improvvisi".

L'allarme del sindaco di New York Il sindaco Zohran Mamdani ha lanciato l'allerta con un post sul proprio profilo X, invitando i cittadini della Grande Mela a prepararsi all'arrivo del peggioramento. "Domani New York City sarà interessata da forti temporali", scrive il primo cittadino. "Sono previsti venti distruttivi abbastanza forti da abbattere alberi e linee elettriche, insieme a piogge intense che potrebbero provocare allagamenti improvvisi". Mamdani sottolinea inoltre che "questi temporali possono svilupparsi con scarso preavviso" e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti delle autorità. In caso di maltempo, aggiunge: "Se si scatena un temporale, rifugiatevi immediatamente al chiuso". Il sindaco raccomanda anche particolare attenzione durante gli spostamenti e invita a verificare le condizioni dei vicini, "soprattutto dei newyorkesi che vivono in appartamenti seminterrati", ricordando infine che "la città si sta preparando e ogni newyorkese dovrebbe fare lo stesso".

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Attivato il piano di emergenza contro gli allagamenti Anche il New York City Emergency Management Department ha diffuso un avviso rivolto ai residenti in vista del peggioramento previsto per sabato 18 luglio. Secondo il comunicato, il National Weather Service ha emesso un'allerta allagamenti per New York dalle 10 del mattino di sabato fino alle prime ore di domenica. Le precipitazioni più intense sono attese tra il pomeriggio e la prima serata, con accumuli generalmente compresi tra 25 e 38 millimetri, ma con punte isolate fino a circa 100 millimetri nelle aree interessate dal passaggio ripetuto dei temporali. Il dipartimento avverte che le precipitazioni potrebbero mettere sotto pressione i sistemi di drenaggio, provocando allagamenti localizzati soprattutto nelle zone più basse, nei sottopassi e lungo alcune arterie stradali.

Raffiche fino a 110 km/h e rischio tornado Nel comunicato viene evidenziato che il pericolo principale è rappresentato dalle raffiche di vento, previste tra 50 e 70 miglia orarie (circa 80-110 chilometri orari), con intensità sufficiente a spezzare rami, abbattere alberi e danneggiare linee elettriche. Le autorità precisano inoltre che non può essere esclusa la formazione isolata di un tornado.