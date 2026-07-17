Il velivolo, immatricolato N93119, era uscito dagli stabilimenti Boeing nel luglio 1971 e la TWA lo aveva acquistato direttamente dal costruttore. Aveva alle spalle 16.869 voli e oltre 93mila ore di attività. Quel pomeriggio era arrivato a New York da Atene, era stato rifornito e aveva cambiato equipaggio. La partenza, prevista per le 19, slittò di circa un'ora: un guasto a un'attrezzatura di terra e un bagaglio che non risultava abbinato ad alcun passeggero. Solo dopo la verifica che il proprietario della valigia fosse effettivamente a bordo l'equipaggio si preparò al decollo.