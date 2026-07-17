Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Gli americani si pensano Messi: 1 su 5 pensa di segnare ai Mondiali

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un nuovo sondaggio di YouGov ha interrogato gli statunitensi chiedendo quante probabilità abbiano di mettere a segno un rigore in una partita di Coppa del Mondo. Dalla ricerca emerge che in particolare gli uomini negli Usa hanno una fiducia sproporzionata nelle proprie capacità. La percentuale si alza addirittura se si guarda ai più giovani: il 41% dei maschi under 30 è convinto di riuscire sicuramente o probabilmente a fare gol. E ha un ruolo anche l’appartenenza politica

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ