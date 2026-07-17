Gli americani si pensano Messi: 1 su 5 pensa di segnare ai Mondiali

Un nuovo sondaggio di YouGov ha interrogato gli statunitensi chiedendo quante probabilità abbiano di mettere a segno un rigore in una partita di Coppa del Mondo. Dalla ricerca emerge che in particolare gli uomini negli Usa hanno una fiducia sproporzionata nelle proprie capacità. La percentuale si alza addirittura se si guarda ai più giovani: il 41% dei maschi under 30 è convinto di riuscire sicuramente o probabilmente a fare gol. E ha un ruolo anche l’appartenenza politica