Usa, Trump prepara il discorso alla nazione: le anticipazioni sui temi

Il presidente Usa dovrebbe denunciare le presunte vulnerabilità nel sistema elettorale statunitense e discutere di quelle che lui ritiene essere interferenze straniere. In serbo nuove accuse di brogli per le elezioni del 2020, di cui Trump non ha mai accettato i risultati. Il tycoon potrebbe accusare la Cina di avere avuto accesso ai dati degli elettori americani e rivelare anche informazioni relative al ruolo del Venezuela

Donald Trump ha annunciato un discorso alla nazione (nella notte italiana) per denunciare le presunte vulnerabilità nel sistema elettorale statunitense, con l'intenzione di discutere quelle che lui ritiene essere interferenze straniere che mettono a repentaglio l'integrità del voto. "Non può essere più grande, perché senza elezioni libere e eque non possiamo avere un Paese", ha detto Trump, promettendo che nel discorso di questa notte farà "un grande annuncio" sulla "vera e propria corruzione del sistema elettorale americano". E a chi gli domandava se questo annuncio sarebbe stato focalizzato sulle macchine elettorali, già dopo la sconfitta di Trump nel 2020 oggetto di attacchi durissimi da parte degli alleati del tycoon che ora si trovano a dover pagare risarcimenti multimilionari per diffamazione alle società che le gestiscono, il presidente ha risposto: "Riguarda questo argomento, ma ci saranno anche un paio di altre cose. Preferisco aspettare, è una notizia veramente grande".

Nuove accuse di brogli e interferenze straniere

L'aspettativa è quindi che Trump usi il discorso, per il quale la Casa Bianca ha chiesto spazio nel prime time sui principali network televisivi, per ritornare sulle accuse di brogli e interferenze straniere nelle elezioni del 2020, di cui non ha mai accettato i risultati. Secondo quanto anticipano fonti informate al Washington Post, Trump accuserà la Cina di aver avuto accesso ai dati degli elettori americani e rivelerà anche informazioni relative al ruolo del Venezuela. Dalla Casa Bianca, comunque, si mantiene il massimo riserbo e si avvisa di diffidare di quanto rivelato da "fonti anonime": "La verità è che nessuno sa veramente quello che il presidente Trump alla fine dirà, ragione per cui tutti dovrebbero ascoltarlo", afferma la portavoce Karoline Leavitt.

Ampio esame condotto su vecchi documenti in possesso dell'Fbi

È stato Trump ad annunciare sui social media il discorso, e le solite fonti informate rivelano che questo è successo dopo il briefing riservato alla Casa Bianca sui risultati dell'ampio esame avviato dall'amministrazione Trump di vecchi documenti dell'Fbi, compreso materiale relativo alle indagini fatte per elezioni del 2020, quando il ministro della Giustizia della prima amministrazione Trump, William Barr, stabilì che non erano state trovate prove dei brogli e della corruzione denunciata a gran voce dal presidente sconfitto. Negli ultimi mesi, il direttore dell'Fbi Kash Patel ha inviato centinaia di agenti nella sede del bureau ad Atlanta per riesaminare 700 file entro la scadenza del 17 luglio, secondo un memo interno ottenuto dal Post, in quella Fulton County che è stata al centro delle recriminazioni di Trump e delle sue manovre per rovesciare la vittoria di Joe Biden, manovre che portarono ad incriminazioni federali contro il tycoon poi decadute dopo una sentenza della Corte Suprema e la sua successiva vittoria elettorale.

Pressioni sul Congresso per approvare il Save America Act

Il discorso, infine, rientra nella serie di azioni che Trump ha intrapreso per influenzare il modo in cui si svolgeranno le prossime elezioni, compresa la decisione della scorsa settimana di sciogliere la commissione bipartisan aiuta Stati e comunità locali a organizzare le elezioni. E poi l'ordine esecutivo per limitare il voto per posta, imporre agli Stati di controllare che gli elettori siano cittadini, misure che sono state bloccate dai giudici che gli hanno ricordato che la Costituzione dà al Congresso e non al presidente l'autorità di decidere sulle elezioni. E per questo Trump forse userà il discorso per aumentare la pressione sul Congresso, per approvare il Save America Act, per imporre il controllo della cittadinanza e di una carta di identità con la foto alle prossime elezioni di midterm. I repubblicani del Senato continuano a ripetere di non avere i voti necessari per far passare la legge, contro la quale i democratici stanno facendo barricate, ma Trump ha replicato con lo sgarbo di non firmare la legge bipartisan per l'edilizia abitativa, permettendo comunque che entrasse in vigore.