New York blocca i nuovi data center per un anno: stop a consumi per IA

L'obiettivo della moratoria di un anno sui grandi data center è quello di limitare l'impatto su rete elettrica, consumi idrici e bollette. Quello di New York è il primo Stato americano a compiere questo passo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'intelligenza artificiale continua a spingere la corsa alla costruzione di nuovi data center, ma nello Stato di New York arriva una frenata senza precedenti. La governatrice Kathy Hochul ha firmato una moratoria di un anno sulla realizzazione dei grandi impianti, una decisione che punta a contenere il peso crescente di queste infrastrutture su rete elettrica, risorse idriche e bollette. È il primo provvedimento di questo tipo adottato negli Stati Uniti e apre il dibattito su come conciliare lo sviluppo dell'IA con la sostenibilità ambientale ed energetica.

Perché New York ha deciso di fermare i nuovi data center Lo stop avrà una durata massima di un anno e riguarda i grandi impianti destinati a supportare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Durante questo periodo, le autorità statali potranno valutare gli effetti delle nuove installazioni sul sistema energetico e predisporre una valutazione ambientale complessiva per fissare criteri uniformi ai quali dovranno attenersi i futuri data center. "Mentre lo sviluppo dei data center minaccia di far salire le bollette, esaurire le nostre risorse naturali e creare incertezza per i newyorkesi, è mia responsabilità agire e guidare", ha detto la governatrice Kathy Hochul. Leggi anche AI e ambiente a Sky TG24 Mondo: quanta acqua consumano i data center?

A quali impianti si applica il divieto L'ordine esecutivo interessa i grandi data center con un fabbisogno energetico pari ad almeno 50 megawatt. Il Parlamento dello Stato di New York ha già approvato un disegno di legge che prevede una disciplina ancora più ampia, estesa agli impianti con consumi superiori a 20 megawatt, ma il provvedimento non è ancora arrivato alla firma della governatrice. Inoltre, durante la moratoria il Dipartimento per la Conservazione Ambientale non rilascerà nuovi permessi discrezionali per i progetti che non risultano già completi.