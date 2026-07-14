Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marco Rubio vuole smantellare la Corte Penale Internazionale. L'Ue: "Inaccettabile"

Mondo
©Ansa

Il segretario di Stato Usa all'attacco del tribunale: "Sostenuta e gestita da una potente rete di organizzazioni non governative di sinistra. Un pericolo che non ha fatto da aumentare". Replica la Commissione: "Confermiamo il nostro sostegno alla Corte"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il segretario di Stato Marco Rubio si è scagliato contro la Corte penale internazionale con un video sui suoi profili social e un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal arrivando persino a invocarne lo smantellamento. Gli Stati Uniti non aderiscono al tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità e gli attacchi di Rubio, che accusa la Corte di essere "sostenuta e gestita da una potente rete di organizzazioni non governative di sinistra, globalisti arroganti e governi ostili del Terzo Mondo" puntano a minarne le fondamenta, portando gli Stati aderenti ad allontanarsi dall'istituzione. 

L'attacco di Rubio

Nel video postato sui suoi social, Rubio aveva accusato la Corte di voler diventare "l'arbitro incontrollabile di una nuova legge globale" e  "processare e arrestare i nostri cittadini a piacimento e minacciare la sovranità americana" avvertendola che gli Stati Uniti "le insegneranno il pieno significato della determinazione americana". Tra le ipotesi al vaglio di Washington ci sarebbero revoche di visti, inasprimento delle sanzioni contro la Corte, pressioni diplomatiche su altre nazioni affinché si ritirino. "In questo preciso istante, la Cpi e i suoi alleati stanno dichiarando guerra al nostro Paese - ha detto Rubio - non con proiettili o missili, ma con statuti, trattati e la forza di ciò che viene chiamato 'diritto internazionale'". Per Rubio, "il pericolo rappresentato da questa corte internazionale non ha fatto che aumentare. Oggi minaccia ogni aspetto del nostro sistema politico e giuridico".

La replica dell'Ue: "Sostegno alla Corte"

All'attacco di Rubio ha rispoto, tramite un suo portavoce, la Commissione Ue, nel briefing quotidiano con la stampa: "Come Unione europea, confermiamo il nostro sostegno alla Corte penale internazionale e ai principi sanciti dallo Statuto di Roma. Rispettiamo l'indipendenza e l'imparzialità della Corte. Siamo fortemente impegnati nella giustizia penale internazionale e nella lotta contro l'impunità. Attacchi o minacce contro la Corte, i suoi funzionari o il personale, sono semplicemente inaccettabili. Ricordiamo che la Cpi non prende di mira gli Stati, né costituisce una minaccia alla loro sovranità". 

La posizione della Cpi: "Noi organo indipendente e imparziale"

Decisa anche la posizione della Corte Penale Internazionale: "La Cpi non intende commentare tali dichiarazioni. È un'istituzione giudiziaria internazionale che svolge il proprio mandato in modo indipendente e imparziale, in conformità con il trattato istitutivo, lo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati parti", sottolinea all'Ansa un portavoce, interpellato sulle parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio e sulla difesa della Commissione Ue.

Potrebbe interessarti

Almasri, ricorso contro CPI: vuole essere processato in Libia

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Ucraina, missili su Kiev. Media: droni ucraini su raffineria in Russia

live Mondo

Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte. Otto civili, tra cui un bambino, sono...

Raid iraniani su navi degli Emirati: un morto. Attacchi Usa su Stretto

live Mondo

Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo Stretto. Rimane alta la tensione....

Risucchiato da finestrino su volo Ryanair, il racconto della moglie

Mondo

La moglie di Ljubisa Karović, il passeggero serbo rimasto quasi risucchiato dal finestrino di un...

Usa, epidemia di cyclospora: oltre 3mila casi. Sospetti su insalate

Mondo

Oltre 3mila casi di diarrea acuta causati dal parassita cyclospora sono stati registrati tra...

Mondo: I più letti