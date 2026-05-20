Almasri, ricorso contro CPI: vuole essere processato in Libia

Secondo gli avvocati, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aja

Una nuova mossa della difesa di Almasri. I legali del generale libico hanno presentato un ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo gli avvocati, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aja.