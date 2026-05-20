Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Almasri, ricorso contro CPI: vuole essere processato in Libia

Mondo

Secondo gli avvocati, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aja

ascolta articolo

Una nuova mossa della difesa di Almasri. I legali del generale libico hanno presentato un ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo gli avvocati, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aja. 

Il ricorso

A quanto apprende l'ANSA, il ricorso è stato trasmesso alla Camera preliminare I che, con un'ordinanza del 13 maggio, ha fissato al 3 luglio il termine entro cui la Libia e la procura della Corte dovranno presentare le loro osservazioni.

Approfondimento

Caso Almasri, Cpi: "Italia deferita, non ha collaborato"

Mondo: Ultime notizie

Italiani morti alle Maldive, oggi nuova immersione. LIVE

live Mondo

Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono...

Ultimatum di Trump a Iran. Pentagono taglia le brigate in Europa. LIVE

live Mondo

Trump, sulla spinta dei Paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo...

Ucraina, Ft: "Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin"

live Mondo

L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente...

Flotilla, 87 in sciopero fame contro rapimento. 29 italiani fermati

Mondo

Dopo l'intercettazione di tutte le imbarcazioni da parte delle forze armate israeliane e del...

Cina-Russia, Putin: relazioni livello senza precedenti. XI: amici

Mondo

Nella Grande Sala del Popolo, si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese...

Mondo: I più letti