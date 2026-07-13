Spagna, principessa Leonor completa addestramento militare

La Principessa delle Asturie ha detto addio alle Accademie Militari, a San Javier, nel corso di una cerimonia in cui, oltre al padre, erano presenti la regina e l'Infanta Sofia. Felipe VI ha conferito alla figlia la Gran Croce al merito aeronautico. La preoccupazione per l'incendio in Andalusia ha cancellato i brindisi

Ha chiuso il capitolo più impegnativo della sua preparazione da futura regina. Leonor di Spagna ha concluso i tre anni di formazione militare all'Accademia Generale dell'Aria di San Javier, in provincia di Murcia. La Principessa delle Asturie ha ricevuto la Gran Croce al merito aeronautico (che si aggiunge alle due al merito militare e al merito navale ricevute nel 2024 e nel 2025) direttamente dalle mani del padre, re Felipe VI, nell'ambito della cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi ufficiali. Presenti la regina Letizia, in abito rosa di pizzo, e l’infanta Sofia che ha puntato su un vestito bianco a pois neri.

La "carriera" militare

Negli ultimi tre anni la principessa Leonor ha navigato per sei mesi a bordo della nave-scuola Juan Sebastián de Elcano, ha imparato a pilotare aerei militari e si è lanciata con il paracadute, passando per le accademie di Esercito, Marina e Aeronautica. Il congedo dalle accademie non porta gradi immediati. Il diploma da tenente arriverà solo nel 2027, quando lo riceveranno anche i compagni di corso che concluderanno gli studi il prossimo anno.

Le condoglianze per le vittime degli incendi

La preoccupazione per l'incendio in Andalusia ha cancellato i brindisi previsti dopo la cerimonia e la famiglia reale ha lasciato subito San Javier. "Da questo luogo, situato a circa 150 chilometri da dove è avvenuta la tragedia, desideriamo esprimere le nostre condoglianze, il nostro affetto e il nostro sostegno a tutti coloro che hanno perso i propri cari, così come a quanti vivono l'angoscia dell'incertezza sulla sorte delle persone ancora disperse", ha dichiarato il Re.