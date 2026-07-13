Il gruppo filoiraniano minaccia ritorsioni per l’attacco contro lo scalo internazionale di Sana'a: "Il regime saudita ha dichiarato guerra e deve assumersene la piena responsabilità", ha subito commentato il ministero degli Esteri degli Houthi, Il gruppo filoiraniano, intanto, come riferisce Sky News Arabic, hanno “preso sotto sequestro” un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota

Alta tensione in Yemen. Questa mattina escalation negli scontri tra l’Arabia Saudita e il gruppo filoiraniano degli Houthi. Riad, come riferito dalla tv yemenita Al-Masirah, ha attaccato l'aeroporto internazionale di Sana'a. Secondo alcuni residenti della capitale dello Yemen, citati dall'agenzia di stampa Reuters, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. "Il regime saudita ha dichiarato guerra e deve assumersene la piena responsabilità", ha subito commentato il ministero degli Esteri del gruppo filoiraniano degli Houthi che, in risposta, hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota. Lo riferiscono Sky news Arabic e i media israeliani citando Reuters.