Uk, uccisa Ann Widdecombe, paladina della Brexit. Arrestato un 26enne

L’omicidio è avvenuto giovedì e comunicato questa mattina. Il corpo è stato rinvenuto in casa, nel villaggio dell'area di Haytor Vale, nel Devon. In serata, la polizia ha annunciato l'arresto di un sospettato. Confermata al momento l'esclusione di un movente terroristico legato alla politica. Widdecombe, 78 anni, ex esponente Tory, da alcuni anni era passata con Farage. Era una figura molto nota della destra politica britannica ma anche dell'intrattenimento televisivo

Ann Widdecombe, figura molto nota della destra politica britannica ma anche dell'intrattenimento televisivo e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage, è stata uccisa a 78 anni. L’omicidio è avvenuto giovedì e comunicato questa mattina. Il suo corpo è stato rinvenuto martoriato di ferite in casa, nel villaggio dell'area di Haytor Vale, nell'altopiano di Dartmoor, affacciato sulla costa dell'Inghilterra sud-occidentale nella contea del Devon. La Dartmoor, Devon and Cornwall Police ha confermato il contesto di "un omicidio” avviando un'indagine penale. In serata, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne sospettato dell'uccisione di Widdecombe.

Cosa è successo

La capo detective Ilona Rosson ha detto che sembrerebbe esclusa l'ipotesi di matrici riferite all'attività pubblica di Widdecombe, che negli ultimi anni è stata responsabile del settore giustizia e immigrazione nel partito di Farage, Reform Uk, ispirato a slogan di stampo trumpiano in materia di linea dura sul flusso migratorio illegale. Al momento non ci sono indizi che colleghino l'accaduto con la politica. Ma la reazione nei palazzi del potere è stata comunque di shock unanime e bipartisan.

Chi era Widdecombe

Divisiva e radicale su alcuni dossier cari alla destra, ma capace di garbo e tatto personale nei rapporti e nei dibattiti con gli avversari, Widdecombe non era una comparsa nella vita pubblica dell'isola. Nata a Bath nel 1947, deputata Tory ai Comuni dal 1987 al 2010, ebbe incarichi di governo negli anni '90 sotto la premiership di John Major. Uscita poi dalla politica attiva, divenne scrittrice, ma anche star tv, suscitando simpatia nei panni di concorrente di Strictly Come Dancing (versione Bbc di Ballando con le Stelle), nella cui edizione 2018 giunse alla finale. Paladina inflessibile dell'uscita dall'Ue, tornò quindi sulla scena elettorale dopo il referendum del 2016 e fu eurodeputata del Brexit Party al fianco di Farage dal 2019 al 2020, anno della formalizzazione del divorzio da Bruxelles. Per poi unirsi a Reform.

Arrestasto un 26enne per l’omicidio

La polizia ha annunciato l'arresto di un 26enne sospettato dell’omicidio. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon non lontana dal luogo dell’omicidio. Non vi sono al momento sospetti di un movente politico: la polizia locale non considera infatti il caso di natura "terroristica", pur avendo inizialmente consultato l'antiterrorismo a scopo precauzionale.