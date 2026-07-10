La regina Rania di Giordania sarà nonna per la terza volta. Sua figlia, la principessa Iman, 29 anni, è infatti in attesa del suo secondo figlio, a pochissimi mesi dalla nascita della primogenita. A svelare la novità è stata proprio la regina consorte di re Abdullah II, che ha voluto condividere la sua emozione con i suoi milioni di follower. "Una nuova gioia in arrivo" ha scritto la sovrana a corredo di un'immagine postata sui suoi profili social "Il club dei nipoti sta crescendo, e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e per la presto la sorella maggiore Amina!”. Nello scatto si nota la principessa Iman in un avanzato stato di gravidanza, mentre il marito Jameel Alexander Thermiotis sostiene sorridente la piccola Amina. Per proteggere l'anonimato della primogenita, la coppia ha scelto una studiata penombra che occulta il volto della bambina, una linea di massima riservatezza che Iman e Jameel hanno preteso finora anche nei ritratti ufficiali con i nonni sovrani.