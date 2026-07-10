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Spagna, governo lancia linea di abbigliamento per 50 anni democrazia

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E' nata 'Dmocracia', una collezione streetwear di felpe, magliette e cappellini accompagnati dallo slogan: "Quando ti vesti, prendi posizione", pensata per avvicinare i più giovani ai valori democratici

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Per celebrare i cinquant'anni della democrazia spagnola, il governo di Pedro Sanchez sceglie la moda e i social invece della tradizionale comunicazione istituzionale.

E' nata 'Dmocracia', una collezione streetwear di felpe, magliette e cappellini accompagnati dallo slogan: "Quando ti vesti, prendi posizione", pensata per avvicinare i più giovani ai valori democratici.
Volti della campagna sono le influencers Marina Rivers e Sara Fructuoso, seguite da milioni di utenti su TikTok e Instagram, protagoniste di uno 'shooting' realizzato all'interno del Congresso dei deputati.
La collezione, disegnata dall'artista madrileno Bnomio, non sarà venduta ma distribuita attraverso estrazioni sui social nell'ambito del programma istituzionale 'Espana en Libertad', che celebra i 50 anni dalla fine della dittatura franchista e dell'inizio della democrazia.

L'iniziativa è stata finanziata con circa 14 milioni di fondi pubblici, secondo stime circolate sulla stampa iberica.

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