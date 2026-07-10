Kristi Noem, ex Segretaria Usa alla Sicurezza interna, sta divorziando dal marito. A rivelaro è stata la madre, Corinne Arnold, parlando con il Daily Mail. La relazione tra Kristi Noem e il marito Bryon Noem era stata messa in crisi dopo 34 anni di matrimonio e tre figli dalle rivelazioni sulla vita segreta online dell'uomo nella famosa scena della "bimbofication".

Byron Noem e lo scandalo

Kristi Noem era stata silurata dal presidente Donald Trump per la sua controversa gestione del dipartimento e per il sospetto di aver speso i soldi dei contribuenti per comprare un jet privato. Quella del divorzio, ha detto la madre, è stata "una decisione difficile ma sapevamo che sarebbe successo". Byron Noem era finito al centro di uno scandalo per aver intrattenuto relazioni online con alcune ragazze, alle quali si presentava vestito da donna, con seno finto, nei panni di una ragazza volutamente

stereotipata.