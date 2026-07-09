Ankara, la Nato dopo la prova Trump

È possibile che sia stato il vertice più anomalo di sempre, per molti aspetti. Primo tra tutti il fatto che all’inizio del vertice nessuno avrebbe potuto dire con certezza se, alla sua conclusione, l’Alleanza Atlantica sarebbe ancora stata in piedi con l’assetto che conosciamo. O se Trump avrebbe dato seguito allo strappo che da mesi non fa mistero di meditare
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