Senato Usa, il caso Platner travolge la corsa dem al Senato

Il candidato democratico per il Senato in Maine, Graham Platner, sospende la sua campagna dopo le accuse di stupro. Il punto vero della vicenda sta nella capacità di discernimento di un partito democratico che, in una gara cruciale come quella del Maine, cede alle sirene della candidatura dell’“uomo qualunque"
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