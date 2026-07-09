Un caccia F-16 dell'aeronautica militare greca è stato avvolto dalle fiamme dopo un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Zante, giovedì 9 luglio. Il velivolo, impegnato in un volo di addestramento, ha toccato la pista intorno alle 13:45 a causa di un'avaria. Il pilota è uscito illeso. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in pochi minuti, mentre lo scalo ha registrato ritardi

Il caccia apparteneva alla 335ª Squadriglia del 116º Stormo Caccia, di stanza nella base aerea di Araxos, nel Peloponneso nordoccidentale. Era impegnato in un volo di addestramento nell'area del Mar Ionio quando si è verificato il guasto che ha imposto la deviazione verso lo scalo civile dell'isola.

Fiamme sulla pista dell'aeroporto di Zante. Un caccia F-16 dell'aeronautica militare ellenica ha effettuato un atterraggio d'emergenza giovedì 9 luglio, poco dopo le 13:45, prendendo fuoco al momento del contatto con l'asfalto. Il pilota è uscito illeso dal velivolo. Le immagini circolate sulle piattaforme social mostrano il velivolo circondato dal fumo mentre le squadre antincendio dello scalo lo investono con getti d'acqua e schiuma.

Le squadre di emergenza dell'aeroporto erano già schierate lungo la pista al momento del contatto. I mezzi antincendio hanno raggiunto il velivolo in pochi secondi, riuscendo a spegnere l'incendio prima che le fiamme raggiungessero i serbatoi o compromettessero la struttura portante dell'aereo. Il pilota, la cui identità non è stata resa nota, ha arrestato completamente il caccia e si è allontanato senza riportare ferite.

"Il pilota è in buona salute"

L'aeronautica ellenica ha confermato l'accaduto in una nota: "Giovedì 9 luglio 2026, alle 13:45, un aereo F-16 della 335ª Squadriglia del 116º Stormo Caccia, che partecipava a un volo di addestramento, ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Zante a causa di un guasto". Il comando militare ha aggiunto che "il pilota dell'aereo è in buona salute" e che "le cause dell'incidente sono in corso di accertamento".

Sulla dinamica del guasto le versioni non coincidono. Alcune ricostruzioni riferiscono di un allarme incendio scattato durante il volo, che avrebbe spinto il pilota a dirottare verso Zante. Altre indicazioni, non confermate dalle autorità militari, ipotizzano un problema al carrello di atterraggio: le fiamme sarebbero divampate sotto la fusoliera nell'istante del contatto con la pista. Il comunicato ufficiale si limita a parlare genericamente di avaria e non entra nel merito. L'inchiesta interna dell'aeronautica dovrà stabilire la causa.