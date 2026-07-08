Al vertice Nato di Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha donato a ciascun capo di Stato e di governo un revolver inciso con il proprio nome e una scatola di munizioni. A rivelarlo è stato il premier britannico Keir Starmer, che ha spiegato di aver lasciato l'arma in Turchia perché importarla nel Regno Unito sarebbe illegale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un revolver personalizzato, con il nome del destinatario inciso sul metallo, e una scatola di munizioni vere. È il dono che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riservato a ciascun leader presente al vertice Nato ospitato ad Ankara. A raccontare l'insolito omaggio è stato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ne ha parlato con i giornalisti durante il volo di rientro a Londra, descrivendolo come una scelta sorprendente da parte del capo di Stato turco.

Perché Starmer ha dovuto rinunciarci Per il premier britannico la nota non è bastata. La legge del Regno Unito impone da anni controlli molto severi sull'importazione e il possesso privato di armi corte, dopo la stretta quasi totale seguita alla strage di Dunblane del 1996. Starmer, per il quale il vertice di Ankara è stato l'ultimo grande appuntamento internazionale dopo l'annuncio delle dimissioni dello scorso 22 giugno, ha spiegato di aver lasciato il revolver in Turchia: introdurlo in patria sarebbe stato illegale. L'arma resterà ad Ankara per essere resa inservibile. Leggi anche Vertice Nato ad Ankara, Trump: "Spagna cattiva, Italia buona"