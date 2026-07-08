Qual è la strategia dietro le dimissioni di Farage

Il leader di Reform Uk si è dimesso sullo sfondo delle accuse di corruzione, ma il suo non è un passo indietro: rilancia annunciando la sua candidatura alle elezioni suppletive nel collegio di Clacton. "Il popolo è con me" è lo slogan con cui cerca di disinnescare gli scandali e con cui punta a mettere in difficoltà i suoi competitor politici. Il metodo Farage funzionerà?