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Qual è la strategia dietro le dimissioni di Farage

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il leader di Reform Uk si è dimesso sullo sfondo delle accuse di corruzione, ma il suo non è un passo indietro: rilancia annunciando la sua candidatura alle elezioni suppletive nel collegio di Clacton. "Il popolo è con me" è lo slogan con cui cerca di disinnescare gli scandali e con cui punta a mettere in difficoltà i suoi competitor politici. Il metodo Farage funzionerà?

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