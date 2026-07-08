Un nuovo album, il ventiquattresimo di una carriera leggendaria. Il tour in Italia, due date che li vedranno suonare a Pisa e Este. La voglia di continuare ma soprattutto di non andare in pensione, perché "quello si fa quando hai un lavoro, e il nostro non lo è. È una passione". E la necessità di bilanciare i nuovi brani con quelli storici: abbiamo incontrato Ian Paice e Simon McBride, batterista e chitarrista della band, che ci hanno raccontato il momento molto positivo della band: "Sì, siamo in ottima forma"