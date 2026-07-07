Usa: "Grande preoccupazione per test missile Cina da sottomarino"

Pechino ha effettuato il lancio di prova nell'Oceano Pacifico. "In un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo", ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota

Gli Stati Uniti hanno espresso "grande preoccupazione" dopo il lancio di prova da parte della Cina di un missile senza testata nucleare da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. "In un momento in cui gli Stati Uniti stanno lavorando più duramente che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo il contrario - scrive in una nota il Dipartimento di Stato - il rapido e opaco aumento dell'arsenale nucleare di Pechino è fonte di grande preoccupazione per la regione e il mondo".

Il test annunciato ieri da Pechino

La marina cinese ha annunciato ieri che un sottomarino a propulsione nucleare ha effettuato un lancio di prova di un missile dotato di testata da addestramento alle 12:01 (04:01 Gmt), operazione che ha suscitato la condanna di diversi paesi della regione. Nella sua dichiarazione, il Dipartimento di Stato americano ha esortato la Cina a "impegnarsi in discussioni sostanziali sul controllo degli armamenti". A febbraio, gli Stati Uniti avevano già chiesto l'avvio di negoziati multilaterali sul controllo degli armamenti nucleari, con la partecipazione di Pechino, dopo la scadenza del trattato New Start tra Stati Uniti e Russia, alimentando i timori di proliferazione. Il trattato era l'ultimo accordo sul controllo degli armamenti tra le due principali potenze nucleari, Stati Uniti e Russia. Washington accusa Mosca e Pechino di condurre test nucleari segreti