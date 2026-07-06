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Pechino: "Condotto con successo lancio di prova missile nel Pacifico"

Mondo

La Marina ha dichiarato che a mezzogiorno un sottomarino nucleare strategico ha lanciato con successo un missile strategico dotato di una testata fittizia verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove il missile è atterrato con precisione all'interno delle acque designate

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La Marina dell'esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha effettuato "con successo" il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Lo riferisce Xinhua. La Marina del Pla ha dichiarato che a mezzogiorno un sottomarino nucleare strategico della Marina ha lanciato con successo un missile strategico dotato di una testata fittizia verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove il missile è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. 

 

La preoccupazione di Tokyo

 

Il governo giapponese ha reso noto di essere stato informato in anticipo da Pechino di un test di lancio di un missile balistico nell'Oceano Pacifico, e di aver chiesto alla Cina di "riconsiderare" il lancio previsto. In un comunicato congiunto diffuso prima del test da diversi ministeri, tra cui Difesa ed Esteri, Tokyo ha espresso "seria preoccupazione" per l'intensificarsi delle attività militari cinesi, e ha dichiarato di aver "vivamente richiesto" a Pechino di riesaminare il lancio, in particolare per evitare che la traiettoria attraversi lo spazio aereo giapponese. L'annuncio cinese del test è arrivato oggi, confermando quanto già comunicato in via preventiva alle autorità nipponiche. Il Giappone non ha reso pubblici, al momento, ulteriori dettagli sulla rotta prevista del missile né sulla tempistica esatta del lancio. Il test arriva in un momento di crescente tensione nella regione indo-pacifica, dove le attività militari cinesi - inclusi test missilistici, manovre navali ed esercitazioni aeree - sono osservate con crescente attenzione da Tokyo, che negli ultimi anni ha più volte espresso preoccupazione per quella che definisce un'escalation della postura militare di Pechino.

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