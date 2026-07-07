Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La politica estera di Trump convince? Il sondaggio su 36 Paesi

Gianluca De Feo

Youtrend
©IPA/Fotogramma

La nuova analisi del Pew Research Center mostra come il giudizio nei confronti del presidente americano e della sua gestione degli affari internazionali sia ormai ampiamente negativo quasi ovunque. Solo una mediana del 23% di intervistati dichiara di avere fiducia nelle sue capacità. Dai dazi a Gaza, passando per l'Iran

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ